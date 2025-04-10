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保瑞首季營收年增69％ 美國廠受惠關稅政策

2025/04/10 19:31

保瑞藥業今公告3月自結合併營收為14.7億元。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）保瑞藥業今公告3月自結合併營收為14.7億元。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今公告3月自結合併營收為14.7億元，月減15%、年增94%，受惠CDMO強勁表現，第一季營收達48.3億元，創下歷史同期新高，較去年同期成長69%。

保瑞表示，公司CDMO業務持續穩健增長，且持續優化產品組合，滾動式淘汰不符合產業成長策略的產品，並正逐步將美國藥品銷售重心轉向特殊專科用藥領域，因此全球銷售業務因下架價格壓力過大的表現不佳美國學名藥，造成月營收較去年第四季放緩，但符合公司內部預期。

保瑞指出，接下來會將資源重新配置至高銷售門檻的品項，而為了深耕特殊專科用藥市場，公司已與一家專注於神經科領域的特殊用藥經銷商簽約，除了期待進一步推動小兒神經罕病品牌藥Vigafyde的市場拓展，更著眼於強化與整合癲癇相關產品的行銷與銷售網絡。

保瑞董事長盛保熙表示，挾關稅政策支持，美國Maple Grove廠吸引多家全球前20大藥廠洽談合作，希望藉此強化其在當前地緣政治複雜局勢下的供應鏈布局。此外，位於馬里蘭州的針劑廠3月時亦與具指標性客戶簽約，並持續朝2025年下半年擴增FlexPro產線（快速線）的目標穩健前進。

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