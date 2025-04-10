中國聖誕工廠慘了！川普關稅重創 美國訂單慘被「清零」

美中關稅大戰讓中國廠商聖誕訂單被清零。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅大戰持續升溫，隨著美國總統川普對中國商品關稅提高到125%，已經導致許多中國廠商收不到美國訂單。以往這個時間開始加工聖誕節飾品的中國工廠，直到目前都沒有收到來自美國的一張訂單，形同清零。

《路透》報導，美國零售商幾乎完全依賴中國供應聖誕裝飾品，市場上87%的聖誕裝飾品來自中國，價值約40億美元（約新台幣176億元）。而中國工廠也嚴重依賴美國市場，其生產的一半產品銷往美國市場。

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中國浙江金華市一家聖誕樹工廠的負責人表示「「到目前為止，今年還沒有美國客戶下單。這當然是因為關稅問題。通常4月中旬前訂單就會全部確定，但現在……也許今年他們什麼都不會買。」

同樣在金華市經營聖誕樹工廠的郭小姐透露，一名美國大客戶已通知她暫停一筆價值300萬元人民幣（約新台幣1319萬元）的訂單，儘管她已投入40萬元人民幣（約新台幣176萬元）購買材料，她擔憂這筆訂單將被取消，進一步打擊業務。

郭小姐說「我和我的同業都依賴美國訂單才能生存」，而美國對中國加徵這麼高的關稅，不可避免地會影響到很多人，且沒有人能倖免，失去美國市場肯定會影響很多人的就業。她的工廠平時聘用約140人，旺季時甚至增加至200人，但她今年不打算再增聘人手。

面對美國的高關稅，浙江紹興一家飾品工廠老闆表示，他正努力將更多產品銷往俄羅斯、歐洲和東南亞，這些國家加起來已經占有75%的產品銷量。他坦言「我們確實擔心美國訂單會減少。」

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