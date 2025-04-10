晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

搶攻大尺寸市場！元太75吋全彩電子紙首亮相

2025/04/10 19:27

元太推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品。（元太提供）元太推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今（10）日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品-75吋彩色電子紙，為永續數位看板顯示樹立全新標準，展現出元太持續聚焦大尺寸電子紙解決方案的戰略佈局。

「全新的75吋E Ink Spectra 6顯示器，是元太持續推動創新與永續數位看板應用的重要里程碑」，元太董事長李政昊表示，高彩飽和度的全彩顯示與極致節能的特性，為廣告主、品牌商與零售業者提供全新顯示體驗，又能有效吸引消費者目光，同時降低對環境的影響，期待這項技術為室內數位廣告應用帶來革命性的顯示模式。

元太的75吋Spectra 6彩色電子紙支援搭載E Ink Ripple™技術-新一代的waveform與演算法架構，可大幅提升畫面更新的流暢度並擴增色彩表現，進一步強化廣告效果。透過E Ink Ripple™節奏與轉場更新的優化，能有效吸引目光並延長顧客於電子紙廣告看板前停留的時間，進而提升廣告互動率。

應用場域包括廣告看板、資訊顯示、指引標誌、企業及零售品牌展示等。大尺寸全彩電子紙有助於提升觀賞吸引力與溝通效率。

元太E Ink Spectra 6彩色電子紙有三大特色包含鮮明高彩顯示，滿足商業應用需求；超低功耗設計，操作溫度介於0至50°C；即時動態更新，取代靜態紙本海報，提升空間使用效率與營運彈性。

E Ink電子紙技術僅在內容更新時使用電力，具有極高能效且不發光，依賴環境光源顯示畫面。相較紙張與LCD，電子紙科技大幅降低耗電與碳排放。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財