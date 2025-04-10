搶攻大尺寸市場！元太75吋全彩電子紙首亮相

元太推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今（10）日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品-75吋彩色電子紙，為永續數位看板顯示樹立全新標準，展現出元太持續聚焦大尺寸電子紙解決方案的戰略佈局。

「全新的75吋E Ink Spectra 6顯示器，是元太持續推動創新與永續數位看板應用的重要里程碑」，元太董事長李政昊表示，高彩飽和度的全彩顯示與極致節能的特性，為廣告主、品牌商與零售業者提供全新顯示體驗，又能有效吸引消費者目光，同時降低對環境的影響，期待這項技術為室內數位廣告應用帶來革命性的顯示模式。

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元太的75吋Spectra 6彩色電子紙支援搭載E Ink Ripple™技術-新一代的waveform與演算法架構，可大幅提升畫面更新的流暢度並擴增色彩表現，進一步強化廣告效果。透過E Ink Ripple™節奏與轉場更新的優化，能有效吸引目光並延長顧客於電子紙廣告看板前停留的時間，進而提升廣告互動率。

應用場域包括廣告看板、資訊顯示、指引標誌、企業及零售品牌展示等。大尺寸全彩電子紙有助於提升觀賞吸引力與溝通效率。

元太E Ink Spectra 6彩色電子紙有三大特色包含鮮明高彩顯示，滿足商業應用需求；超低功耗設計，操作溫度介於0至50°C；即時動態更新，取代靜態紙本海報，提升空間使用效率與營運彈性。

E Ink電子紙技術僅在內容更新時使用電力，具有極高能效且不發光，依賴環境光源顯示畫面。相較紙張與LCD，電子紙科技大幅降低耗電與碳排放。

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