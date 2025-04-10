正處產業淡季 momo、PChome Q1營收皆見衰退

momo、PChome第一季營收皆年減。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告3月營收89.6億元，月增7.9%、年減0.75%，第一季累計營收264.05億元、年減1.76%；而PChome網家（8044）3月營收則為29.61億元，月減4%、年減0.55%，第一季累計營收89.5億元，年減7.26%。農曆年節後多是電商產業淡季，本土兩大電商營收果然雙雙呈現衰退。

針對業務發展，momo今日指出，3月營運主力來自「3.8女王節」檔期促銷，帶動彩妝商品熱銷，以及春季旅遊潮、遊戲新作問世等帶動相關產品買氣。4月也將啟動全新零售媒體廣告產品「momo聯播網」，整合站內與站外主流媒體平台，代表平台廣告拓展到站外媒體場域，有助於攜手品牌業績成長。

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PChome今日也指出，因美國宣布對等關稅政策，市場預期將影響民生消費，尤其iPhone極有可能漲價，儘管目前關稅暫緩，不過在本月3日宣布後至8日間，PChome站上iPhone相關關鍵字日均搜尋量激增近2.5倍，統計iPhone全系列的總銷量更較去年同期成長近40%，變相受惠關稅政策而帶動買氣。

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