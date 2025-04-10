華航3月營收雙增 每股配發股利0.79元

華航3月營收雙增。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航3月合併營業收入為173.24億元，創歷年同期新高，年增幅4.95%，月增幅8.02 %。其中，貨運收入58.97億元，較去年同期增加12.72億元，增幅27.50%，較前月增幅30.44 %，創下今年以來最高。

華航2024年EPS為2.38元，創新高，今日董事會通過配發股利0.79元，配發率33%，以今日收盤價20.1元計算，現金殖利率3.9%。

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受到美國總統川普對等關稅暫緩激勵，華航今日跳空漲停20.1元開出，一價鎖到尾盤，終場漲停委買張數達2.03萬張。

華航3月客運收入99.74億元，華航表示，迎接4月春遊旺季，歐洲、澳洲及日本等地區預估載客率皆可達80%以上，以航點來看，日本東京、大阪、福岡和熊本航線表現最佳。華航為擴大服務旅客，桃園往返鹿兒島、高雄往返沖繩增班；高雄往返重慶已復航；4月15日起至5月30日，高雄往返福岡復飛每周四班，可搭配熊本航線安排彈性旅遊；同時為提升運能，也增加廣體客機執飛高雄航班。

貨運方面，3月份在農曆新年及元宵節假期結束後，台灣、中國及越南等地出貨量恢復正常，華航適時調整航班，整體運能較上月增加，使3月貨運收入較前月及去年同期皆呈現成⾧。華航持續關注國際航空貨運市場變化，機動因應各地出口貨量，優化貨源組成，適時調度航班以兼顧營收及成本，維持高單位收益。

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