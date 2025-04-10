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中華電、台灣大3月EPS 0.41元 並列第一

2025/04/10 19:24

中華電、台灣大3月EPS 並列第一。（台灣大提供）中華電、台灣大3月EPS 並列第一。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄3月、第一季獲利出爐，在3月單月每股獲利方面，中華電（2412）、台灣大雙雙以EPS 0.41元並列第一，其次為遠傳的0.3元。在第一季EPS方面，則中華電以1.26元居冠，其次為台灣大的1.21元，以及遠傳的0.9元。

中華電信3月自結合併營收約為193.3億元，稅後淨利31.7億元，每股盈餘為0.41元。第一季營收約為558.1億元，稅後淨利約為98億元，每股盈餘為1.26元。

台灣大3月份自結合併營收161.8億元，稅後淨利12.4億元，EPS為0.41元，年增21%。第一季自結合併營收481.7億元，營業利益51.5億元，年增11%，稅後淨利為36.6億元，年增23%，EPS達1.21元。

遠傳電信3月合併營收88.15億元，稅後淨利為10.98億元，年成長率達12.7%，EPS為0.3元。第一季合併營收260.42億元，稅後淨利32.42億元，EPS為0.9元。

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