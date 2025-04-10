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台糖蘭花銷美賣一盆賠一盆 農業部有意整合台糖加州基地

2025/04/10 18:33

台糖有蝴蝶蘭培育技術，主要以外銷市場為主。（記者林菁樺攝）台糖有蝴蝶蘭培育技術，主要以外銷市場為主。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，農產品也難逃，台糖以培育蝴蝶蘭聞名，目前在美國、加拿大設有生產基地，但蘭苗從零關稅一下要拉升到10%或32%，對從台灣出口蘭苗到當地催花的台糖而言，經營無疑是雪上加霜，恐是賣一盆、賠一盆，農業部已打算與台糖合作，透過台糖的美國基地因應關稅風暴。

蝴蝶蘭是台糖精緻農業事業部的主要產品，並以外銷市場為主，過去在荷蘭、日本、加拿大、哥斯大黎加、美國都有培植蘭花的基地，美國甚至在德州、加州都有據點。

但荷蘭受到自動化競爭，日本則因花樣喜好不同等競爭激勵紛紛收攤，目前台糖海外蘭花生產據點有加拿大、美國加州等2處，近年只剩銷加拿大還有賺錢。

台糖解釋，過去將蘭苗從台灣透過海運輸出到美國，再進行催花，而蘭苗輸美不用課稅，現在有川普關稅衝擊，恐會讓加州基地虧損擴大。

台糖在加州已有五公頃基地，是否能像台積電晶片赴美製造，台糖表示，仍是「生產成本」問題，在美國培育蘭苗比台灣高出太多，且蘭花是玩賞性質，不像晶片是剛性需求，且台糖的加州生產基地鄰近矽谷，台糖內部確實一度考慮要進行處分。

不過，農業部向國內花農喊話，不要放棄美國市場，台灣的蝴蝶蘭一年產值 1.9 億美元，8成為外銷，而美國佔約4成、是最主要市場；目前農業部有意整合台糖加州據點，台灣其他蘭花業者正在評估中，台糖也表示，加州基地為台糖自有，確實能出租，台糖也是蘭花業者，會持續與農業部溝通，找出合作模式。

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