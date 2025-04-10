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熙特爾首季營收年增率兩倍 電池出貨量暴衝近600MWh

2025/04/10 19:26

電池出貨量暴衝近600MWh，熙特爾寫下台灣儲能成長新曲線。 （資料照）電池出貨量暴衝近600MWh，熙特爾寫下台灣儲能成長新曲線。 （資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕 興櫃綠能環保股熙特爾（7740）今日公告3月營收達0.58億元、年增率1857.87%，首季營收2.47億元、年增203%；同時，旗下子公司辰熙精密自去年第四季啟動量產以來，電池模組出貨已突破596MWh，成為全台最具量產能力與系統整合實力的儲能企業之一。

熙特爾總經理陳伯勳認為，儲能產業需求熱度持續升溫，今年營收可望逐季走揚，營運結構也逐步優化，同時，熙特爾以完整的自主研發技術及一站式系統整合能力著稱，涵蓋電池模組設計、生產、能源管理系統（EMS）與電池管理系統（BMS），具備從上游製造到下游案場建置的全面解決方案。

熙特爾目前資本額5億元，去年10月登錄興櫃，日前證交所已經通過初次申請創新板股票上市案，預計今年第二季正式掛牌上市，同時熙特爾積極推進的兩座位於高雄、容量各達100MW的大型E-dReg儲能案場已開始施工建置，將依完工比例進行營收認列。

此外，熙特爾成立辰熙精密專注於電池模組、電源管理技術，並在台中建置電池產線2條、虛擬電廠展示中心1座，具年產能達3GWh的模組與機櫃製造能力，以打造雙引擎營運模式，近期針對電池模組生產線，完成優化升級，測試設備調整，已正式通過VPC產品認證，目前產線訂單能見度高，隨著認證到位，將啟動批量交貨，不僅可望挹注今年營收，並可望成為未來營運成長的動能。

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