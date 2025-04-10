晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

崇友三大業務加溫 3月營收6.32億元 創歷年同期新高

2025/04/10 19:24

崇友3月營收6.32億元。圖為楊梅廠房。（記者林菁樺攝）崇友3月營收6.32億元。圖為楊梅廠房。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）今公告3月合併營收達6.32億元、年增39.86%。累計第一季合併營收達15.93億元，年增30.17％，同步刷新歷年同期新高。

崇友表示，3月營收再創新高達6.32億元，主要受惠於旗下新梯、汰舊換新與維修保養三大業務成長貢獻。在新梯業務方面，多項大型建案訂單於3月順利完工並完成認列，包括新北市、台中市、高雄市等地大型集合住宅，以及桃園機場捷運電梯與電扶梯工程等，均對營收挹注顯著。

此外，大同大學與新北市大型集合住宅的汰舊換新業務表現，同步帶動新梯（含汰換）銷售金額較去年同期成長64.44％。

維修保養方面，持續受惠於新梯保固期滿後超過8成客戶轉入維保服務的穩定優勢，目前維保台數已突破4.4萬台，帶動維保收入較去年同期增加12.66％，推升3月單月及第一季營收表現亮眼。

展望未來營運，崇友持審慎樂觀看法。隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，加上國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高。

崇友表示，由於新梯業務從接單至營收認列通常需歷時2至3年，2022年至2023年間所累積的大量訂單，預計自今年起陸續進入完工與認列階段，將有效挹注營收，進一步帶動整體營運穩健成長態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財