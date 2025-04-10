崇友三大業務加溫 3月營收6.32億元 創歷年同期新高

崇友3月營收6.32億元。圖為楊梅廠房。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）今公告3月合併營收達6.32億元、年增39.86%。累計第一季合併營收達15.93億元，年增30.17％，同步刷新歷年同期新高。

崇友表示，3月營收再創新高達6.32億元，主要受惠於旗下新梯、汰舊換新與維修保養三大業務成長貢獻。在新梯業務方面，多項大型建案訂單於3月順利完工並完成認列，包括新北市、台中市、高雄市等地大型集合住宅，以及桃園機場捷運電梯與電扶梯工程等，均對營收挹注顯著。

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此外，大同大學與新北市大型集合住宅的汰舊換新業務表現，同步帶動新梯（含汰換）銷售金額較去年同期成長64.44％。

維修保養方面，持續受惠於新梯保固期滿後超過8成客戶轉入維保服務的穩定優勢，目前維保台數已突破4.4萬台，帶動維保收入較去年同期增加12.66％，推升3月單月及第一季營收表現亮眼。

展望未來營運，崇友持審慎樂觀看法。隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，加上國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高。

崇友表示，由於新梯業務從接單至營收認列通常需歷時2至3年，2022年至2023年間所累積的大量訂單，預計自今年起陸續進入完工與認列階段，將有效挹注營收，進一步帶動整體營運穩健成長態勢。

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