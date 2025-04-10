長榮航空 3月營收雙增 4/8一架新機交付

長榮航空 3月營收雙增。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空3月合併營收達182.24億元，月增9.32%，與去年同期合併營收177.2億元相較，年增率為2.85%，客運營收達115.75億元，年減4.77 %，貨運營收達45.42億元，年增率為21.38%。

長榮航空3月份客運營收，歐美長線載客率穩定維持在80%以上水準。東南亞航線的清邁、峴港及河內等熱門旅遊航點表現依然亮眼，載客率超過90%。東北亞航線適逢賞櫻季節開始，訂位需求穩定。

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貨運方面，長榮航空說，第一季季末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及中國電商等貨源量能穩定，長榮航空充分運用貨機及客機艙腹運能，整體貨運營收表現穩定增長。

長榮航空持續擴充機隊並提升服務品質，於4月8日再迎接一架全新波音787-9飛機交付，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等服務的新機，將於5月16日起執飛桃園-慕尼黑航線，並於5月27日起投入桃園-米蘭航線營運。

受到美國總統川普對等關稅暫緩激勵，長榮航空今日以漲停36.85元跳空開出，並一價鎖到尾盤元，終場漲停委買張數達3.24萬張。

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