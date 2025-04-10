王品集團第一季合併營收59.2億元 創單季歷史新高

王品公告股東會紀念品，今年除了價值3000元的「王品股東大禮包」，有1張面額200元的「股東會紀念品」禮物卡。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公佈3月自結合併營收為18.2億元，年增3.47%，創下同期歷史新高，其中台灣事業群營收14.8億元，年增4.61%；中國事業群營收3.4億元，年減1.2%。

累計1-3月合併營收為59.2億元，年增5.39%，創下單季歷史新高，其中台灣事業群營收達49.1億元，年增7.22%，中國事業群營收為3.4億元，年減1.2%。

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王品同步公告股東會紀念品，今年除了價值3000元的「王品股東大禮包」，有1張面額200元的「股東會紀念品」禮物卡，全台門店適用，無使用期限與消費金額限制皆可抵用。還有總值2800元的電子抵用券，包含：每月1張、共計12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，以及「王品瘋美食購物網」200元抵用券2張。

另外，王品還攜手星展銀行「加碼」最高1000元的王品集團即享券，星展信用卡新戶透過指定連結申辦「星展饗樂生活卡」正卡，核卡後30天內。

王品股東完成新戶首刷禮任務，且於限定期間內到王品集團股東會紀念品活動網站完成登錄，即可獲得最高達1000元的即享券，可於全台王品旗下餐廳使用。

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