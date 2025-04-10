職場性騷擾最新統計 去年共127人因性騷遭解僱

勞動部統計，去年共127人因職場性騷擾遭解僱（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕《性別平等工作法》去年3月8日正式上路，至今已逾週年，勞動部今日發布113年度3至12月的職場性騷擾案件通報統計，共1577件申訴案，其中6成、949件成立，申訴人以女性最多占88.6%，性騷行為人最重懲處為「解僱」，共127人。

勞動部指出，依據《性別平等工作法》，工作場所發生性騷擾事件，事業單位不論規模大小、僱用人數，雇主知悉性騷擾情形時，依法均應採取立即有效之糾正及補救措施。

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根據統計，113年度通報申訴件數共計1577件，其中公務機關354件占22.4%，非公務機關1223件占77.6%。若區分行業別，主要以「製造業」占21%、「公共行政及國防；強制性社會安全」占13.8%、「醫療保健及社會工作服務業」占12%居多。

調查後性騷「成立」共949件占60.2%，「不成立」396件占25.1%；申訴類型以敵意式性騷擾占74.3%較多，與加害人關係則大多為非權勢占72.9%；複選狀況下，遭受性騷擾形式多為「肢體行為（66%）」及「口語（47.2%）」。

申訴人以女性占88.6%居多，申訴人之年齡別（於行為時或申訴時）以25至44歲居多，比例近7成。

勞動部指出，雇主對於成立案件的加害者後續處置方式，多以記申誡並加強教育訓練，其次為記小過、記大過，最重是予以解僱，但統計僅有127人因性騷遭解僱。

勞動部呼籲，工作場所發生性騷擾事件，雇主應以審慎的態度積極處理，並同理被性騷擾者的感受，給予必要的協助。為支持工作場所性騷擾被害人接受心理諮商，補助地方政府支應被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人可依規定向地方主管機關提出申請。

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