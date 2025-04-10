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對等關稅暫緩！新台幣爆量勁揚1.34角 收32.868元

2025/04/10 18:00

對等關稅暫緩，新台幣爆量勁揚1.34角。（記者陳梅英攝）對等關稅暫緩，新台幣爆量勁揚1.34角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅大轉彎，金融市場鬆一口氣，台股報復性上漲，大盤指數狂飆逾1600點，新台幣兌美元匯率也一度強升逾2角，最終收在32.868元、勁揚1.34角，匯價連5紅，並爆出24.775億美元鉅額成交量。

台股今日跳空開高，上漲1608.27點創紀錄，收在19000.03點，惟三大法人合計賣超69.18億元，其中，外資仍賣超56.7億元。

新台幣匯價一早即升破33元整數大關，以32.96元、升值4.2分開出，最高升抵32.792元、強升2.1角，央行原本阻貶變成阻升，使台幣之後又被打回32.8元價位，落在32.8元至33.3元區間內。

根據央行統計，美元指數繼昨日跳水後，今日續跌0.19%；日圓原本受惠於避險資金湧入連日大漲，今日反而回跌0.51%；韓元前一日還被打回金融海嘯時低點，截至下午3點30分，則狂飆1.16%；新幣勁揚0.57%、台幣升值0.41%，人民幣在中國「調控」匯市下，小升0.08%。

中央銀行總裁楊金龍表示，川普應該沒有想到對等關稅宣布後，股市跌這麼慘，「他緊張了」、「若不採煞車，美股恐怕會崩盤」，再來，美國公債殖利率一度跌至4%以下，現在又回升至4.33%，美國財政負擔壓力更大了。

儘管股匯市今日全面大漲，楊金龍也提醒，金融市場最忌憚的就是不確定性，對等關稅暫緩90天，這3個月談判時間很長，因為結果如何仍有高度不確定性，這段時間股匯市、債市可能還是會因為任何風吹草動上上下下。

川普雖然暫緩對等關稅90天，仍加徵10%基本關稅，且在中國反制對美加關稅至84%後，川普政府也回敬125%關稅。楊金龍認為，兩強互相報復，還有歐盟，對全球經濟都不好。

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