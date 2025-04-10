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星宇航空3月營收年增 4月開闢日本神戶航線

2025/04/10 18:53

星宇航空3月營收年增，4月開闢日本神戶航線。（星宇航空提供）星宇航空3月營收年增，4月開闢日本神戶航線。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）3月營收為35.52億元，年增率34%，第一季總營收為111.95億元，年增率40%，創下單季營收歷史新高。

星宇航空3月客運營收28.74億元，年增22%，儘管3月為航空傳統淡季，整體載客率仍穩定維持80%水準，此外，4月隨著進入日本賞櫻旅遊旺季，訂位需求持續強勁，展現穩健的市場需求。

貨運方面，3月營收為3.75億元，月增48%，年增127%，隨著228連假結束，市場運價及貨量同步提升，帶動貨運收入攀升至歷史新高。

機隊方面，星宇航空指出，3月底引進第9架A350-900新機，整體機隊規模達27架機。隨著機隊擴增，星宇積極開闢新市場，台北–神戶與台中–神戶航線將於4月18日正式啟航，台北-安大略航線也將於6月2日啟航。

星宇航空指出，配合航機運能擴大及市場動態需求，自5月起大阪航線將放大機型為每日兩班A350執飛。名古屋航線則於4月至5月期間，放大以A330neo廣體機營運。香港航線午班機JX235/236將常態性以A350-900廣體機執飛。東南亞方面，曼谷航線自本月起提供頭等艙服務。胡志明航線自6月起午班機 JX713/JX714將放大機型為A330neo執飛，以因應逐漸成長的轉機旅客量。

受到美國總統川普對等關稅暫緩激勵，星宇航空今日以漲停24.35元作收，終場漲停委買張數達2253張。

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