匯豐旅人卡權益升級 首創哩程即時兌換、隨換隨用

滙豐銀行今宣布「滙豐旅人卡」權益全面升級。（圖由匯豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐銀行今宣布「滙豐旅人卡」權益全面升級，首創兌換即時入哩，卡友以消費後回饋的旅遊積分兌換長榮航空、國泰航空等航空公司哩程，皆可於兌換後即時查看，隨換隨用。

被譽為「旅遊神卡」的滙豐旅人卡，自2020年推出後受到許多喜愛出國旅遊的消費者歡迎，滙豐銀行國際財管暨卓越理財事業處負責人游天立表示，廣受消費者喜愛的滙豐旅人卡是匯豐銀重點發展的系列之一，透過這次全新的兌換即時入哩功能，期待能為客戶的旅遊體驗加分。

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針對滙豐旅人卡消費後回饋的旅遊積分，匯豐銀行推出「兌換即時入哩」功能，成為市面上首家與多家航空公司串聯推出此服務的銀行。

匯豐銀行表示，即日起包含長榮航空、國泰航空等多數飛行優惠計劃皆可於兌換後即時查看，哩程隨換隨用。除了航空哩程和飯店集團點數以外，持卡人也能將旅遊積分兌換成刷卡金、公益捐款、紅利折抵等多元兌換選擇，滿足不同消費習慣。

滙豐銀行指出，本次也將貴賓室升等至新貴通（Priority Pass），免費享全球上千間機場貴賓室服務；而旅人輕旅卡也新增Visa SmartDelay班機延誤貴賓室禮遇，卡友還能在 Agoda 訂房享最高20%現折優惠。

此外，匯豐銀行表示，旅人御璽卡與旅人輕旅卡」主要客群為25-45歲的Y世代，此次特別接軌集團最新的直式卡面設計，以大器的曜石黑為底色，配合中央俐落的T字符號，象徵Y世代的大膽創新精神。

無限卡客群則集中在45-69歲的X世代，偏愛橫式卡面，也期待能在卡面鐫刻個人姓名，因此無限卡系列保留原有經典設計，彰顯頂峰商務客群的身分。

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