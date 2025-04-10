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川普關稅成最大營運變數 台塑、南亞看Q2優於Q1

2025/04/10 19:06

川普關稅成最大營運變數，台塑、南亞看Q2優於Q1。圖為六輕廠區照。（資料照）川普關稅成最大營運變數，台塑、南亞看Q2優於Q1。圖為六輕廠區照。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對川普關稅政策不定，台塑四寶面對第二季營運，僅台塑（1301）、南亞（1303）看好第二季優於首季，台化（1326）表態保守，台塑化（6505）則認為，談判結果未明朗的情況下，短線油價波動劇烈，而輕裂廠由於下游需求不佳，預估第二季產能利用率僅58%。

台塑指出，第二季進入塑料需求的傳統旺季，且多家亞洲輕裂廠安排歲修，下游工廠也配合歲修或減產，導致市場供應減少；此外，預估第二季開工率為86%，高於第一季的84%，產銷量有所增加，預期第二季營收將較首季成長；台塑也強調，去年出口至美國的金額約為29億元，占公司營收不到2%，對業務沒有直接影響。

南亞表示，第二季工作天數恢復正常，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，預估4月營收較3月增加，且第二季營收將優於首季；南亞認為，直接出口美國市場占比低，受美國徵收對等關稅直接影響較小，且於美國境內設有塑膠加工、聚酯纖維、乙二醇等生產廠，已增開產線，可充份爭取當地採購商機。

台化則說，對等關稅導致經濟可能衰退疑慮，消費信心不足，市況短時間不容易明朗。今後要觀察原油及石化品價格是否能止跌持穩，以及各國與美國的協商是否能緩和貿易戰，但是第二季影響市場需求及售價是已經存在的事實，台化看第二季營收保守，相信在下半年旺季來臨前，市場秩序調整將會定調，台化會持續推動差異化及拓銷關稅有利國家。

台塑化表示，目前各國加快與美國談判，加上伊朗也將開始與美國談判核子協議，在談判結果尚未明朗情況下，短期油價波動劇烈，市場持續等待談判結果，若談判有好的結果，油價將逐漸恢復正常；至於台塑化4月煉油廠配合年度定檢，預計第2季平均日煉量每日為39.6萬桶、產能利用率為73%，至於輕裂廠因應下游需求不佳，預計第2季平均產能利用率58%。

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