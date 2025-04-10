電輔車出貨增、銷售分散 岱宇：美國關稅政策影響可控

岱宇3月營收年增8.46％。（取自岱宇網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身器材大廠岱宇（1598）今天公告3月合併營收為5.76億元，較去年同期成長8.46％，主要在於電動輔助自行車（電輔車）ODM業務已逐漸放量出貨，目前第一季電輔車出貨已超過去年全年。展望第二季，雖然進入健身器材傳統銷售淡季，但看好電輔車產業銷售潮可與健身器材產業互補，岱宇預期在ODM業務出貨順暢的情況下，第二季將有望淡季不淡。

岱宇表示，近期美國祭出提高全球輸美產品關稅的政策，先前集團為了確保與北美客戶的合作利益，目前已陸續將中國錫頓廠產能移回台灣生產基地，集團也於去年12月經董事會決議通過泰國設廠投資計畫案，預計將於今年底啟用，明年開始量產。

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觀察目前台灣與泰國政府皆表示，將準備多項策略與美國進行談判，並提供相對應的補救措施支持出口商，考量現在已逐漸進入健身器材產業淡季，且集團目前於美國的子公司尚有庫存可滿足美國客戶需求，目前關稅影響較小。

岱宇指出，去年台中大甲廠正式啟用，帶動電輔車產能大幅提升，今年第一季電輔車ODM業務整體出貨已超越去年全年，在手訂單也看到年底，看好夏天為電輔車市場的傳統旺季，可彌補健身器材產業傳統淡季造成的營運低點。

至於美國關稅政策的影響，岱宇強調，電輔車ODM產品均屬於中高單價產品並有其品牌優勢，銷售區域除了歐盟與美、加地區外，近期也將開始在亞洲地區銷售，因此客戶表示針對美國單一區域關稅的增加，對整體銷售影響在可控制的範圍內，預期今年第二季整體營運將可呈現淡季不淡，全年整體營運也將保持強勁的成長動能。

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