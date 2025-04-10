立德高階經理人漏報處分股款 金額超過1億元

立德今日召開重大訊息說明記者會，揭露重大內控缺失。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠立德（3058）今日召開重大訊息說明記者會，揭露重大內控缺失，竟有高階經理人漏報公司處分股款，金額高達1億19萬8500元，且經擴大清查後，發現該名高階經理人2年前未依公司正常控制程序處分未上市櫃股票500萬至660萬股，帳列成本為1075萬1151元至1419萬1519元。

立德指出，簽證會計師查核公司去年度財報時，發現未上市櫃公司持股數量短少950萬股，經內部初步調查，是相關股數出售之後，1名高階經理人漏列股款交易，導致會計科目並未入帳，3月已全額匯入本公司帳戶，並無損失，同時，基於上開事實，已立即將該高階經理人調整為非主管職，並計兩大過處分。

請繼續往下閱讀...

立德表示，經內部擴大清查，發現該名高階經理人2023年未依公司正常控制程序，處分該未上市櫃股票500萬至660萬股，且未入帳也沒有收回款項，對此，公司已委任律師持續釐清相關事實，針對後續事宜將妥善進行處理，依調查結果盡速循法律程序維護公司的財產利益，以確保本公司的股東權益。

立德提到，會計師已對公司出具內部控制重大缺失函，為此，管理層已向審計委員會與董事會報告事件全貌，並納入內控聲明書揭露，現正全盤釐清查明，以追究相關疏失人員的法律責任，同時，公司在第一時間已委請會計師協助改善相關內稽內控制度，並已成立風險管理委員會修訂管理辦法。

立德強調，對於內控制度與財務程序，未來將持續予以精進，落實公司治理與財務透明原則，以保障全體股東及投資人權益，並將相關重大缺失事件視為契機，進一步強化內部監督與風險控管機制，防杜類似情事再次發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法