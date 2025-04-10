大立光董座林恩平：4月、5月營運漸淡 關稅尚無直接影響

大立光說，美國關稅對公司尚無直接影響。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕進入產業傳統淡季，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，目前看4月拉貨動能弱於3月，5月又遜於4月；近日總經波動，不過林對今年市況的看法仍與年初差不多，關稅對大立光尚無直接影響，目前沒有調整價格的打算。

大立光今日舉辦線上法說會，並公告第一季毛利率54.6%，季減4.5個百分點、年增5.4個百分點，季減原因是營運規模下滑，年增則是因產品組合轉佳、部分產品價格優於去年所致。第一季稅後淨利64.43億元，季減26%、年增5%，每股稅後盈餘（EPS）為48.28元，是5年來最佳；第一季營收則為145.79億元、年增29%。

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近期美國總統川普公告對等關稅政策後，全球總經前景走入雲霧，昨日又大轉彎，宣告暫緩徵收90天。林恩平指出，大立光沒有直接出貨到美國，目前沒有直接影響，客戶也未見提前拉貨跡象，都是依照慣例談定價格、規格後才生產。

川普暫緩對70逾國的對等關稅，但對中國課125%重稅，有專家呼籲台廠加速外移產能。談及海外產能建置，林恩平指出，有在討論外移，但要客戶願意吸收增加成本才會移，客戶也僅是詢問，未硬性要求彈性產能。

針對手機鏡頭趨勢，林恩平則指出，目前8P（8片塑膠片）價格仍高，玻塑混合鏡頭（1GM+6P）價格則更有競爭力、目前小量出貨。至於潛望式鏡頭導入要看客戶規劃與價格高低，目前有新設計，大立光已有量產能力。

至於薄型手機鏡頭發展，林恩平淡然表示，就是鏡頭比較薄而已，沒有什麼特殊。不過針對折疊手機，他說，部分機種是兩面都有鏡頭，實際需看客戶規格，鏡頭比較薄、就會比較難做。

光學鏡頭領域近年出現許多新商機，林恩平指出，今年車用、Meta Lens都僅小量出貨。至於市場矚目的機器人商機，他則表示，大立光下半年將開始量產人形機器人產品、出貨歐美客戶，唯是小量、利潤較高產品，也正開發機器觸覺產品。

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