晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大立光董座林恩平：4月、5月營運漸淡 關稅尚無直接影響

2025/04/10 17:07

大立光說，美國關稅對公司尚無直接影響。（資料照）大立光說，美國關稅對公司尚無直接影響。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕進入產業傳統淡季，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，目前看4月拉貨動能弱於3月，5月又遜於4月；近日總經波動，不過林對今年市況的看法仍與年初差不多，關稅對大立光尚無直接影響，目前沒有調整價格的打算。

大立光今日舉辦線上法說會，並公告第一季毛利率54.6%，季減4.5個百分點、年增5.4個百分點，季減原因是營運規模下滑，年增則是因產品組合轉佳、部分產品價格優於去年所致。第一季稅後淨利64.43億元，季減26%、年增5%，每股稅後盈餘（EPS）為48.28元，是5年來最佳；第一季營收則為145.79億元、年增29%。

近期美國總統川普公告對等關稅政策後，全球總經前景走入雲霧，昨日又大轉彎，宣告暫緩徵收90天。林恩平指出，大立光沒有直接出貨到美國，目前沒有直接影響，客戶也未見提前拉貨跡象，都是依照慣例談定價格、規格後才生產。

川普暫緩對70逾國的對等關稅，但對中國課125%重稅，有專家呼籲台廠加速外移產能。談及海外產能建置，林恩平指出，有在討論外移，但要客戶願意吸收增加成本才會移，客戶也僅是詢問，未硬性要求彈性產能。

針對手機鏡頭趨勢，林恩平則指出，目前8P（8片塑膠片）價格仍高，玻塑混合鏡頭（1GM+6P）價格則更有競爭力、目前小量出貨。至於潛望式鏡頭導入要看客戶規劃與價格高低，目前有新設計，大立光已有量產能力。

至於薄型手機鏡頭發展，林恩平淡然表示，就是鏡頭比較薄而已，沒有什麼特殊。不過針對折疊手機，他說，部分機種是兩面都有鏡頭，實際需看客戶規格，鏡頭比較薄、就會比較難做。

光學鏡頭領域近年出現許多新商機，林恩平指出，今年車用、Meta Lens都僅小量出貨。至於市場矚目的機器人商機，他則表示，大立光下半年將開始量產人形機器人產品、出貨歐美客戶，唯是小量、利潤較高產品，也正開發機器觸覺產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財