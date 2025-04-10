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憂單邊關稅衝擊 東協向美喊話：願對話、不報復

2025/04/10 17:20

馬來西亞是2025年東協輪值主席國，近期正密集舉行相關部長級會議，商討如何因應美國關稅衝擊。圖為馬來西亞首相安華。（路透）馬來西亞是2025年東協輪值主席國，近期正密集舉行相關部長級會議，商討如何因應美國關稅衝擊。圖為馬來西亞首相安華。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國近期祭出的高額關稅，東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）各國經濟部長週四（10日）達成共識，承諾不採取任何報復措施，並表達與美國展開對話的意願。他們強調，考量到美國是東協最大的外資來源與第二大貿易夥伴，報復並無益處。

《法新社》報導，東協部長在一場視訊會議後發布聯合聲明指出，東協作為全球第五大經濟體，對美國近期單方面實施關稅深感關切，包括4月2日宣布的關稅及隨後於4月9日的暫停措施。聲明強調東協已準備好「與美國進行坦誠且具建設性的對話，以處理貿易相關疑慮」，並認為「開放溝通與合作對確保平衡永續的關係至關重要」。基於此精神，東協承諾不因美國關稅而施加任何報復措施。

擔任東協輪值主席國的馬來西亞，其來貿易暨工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）主持了這次特別會議。馬國貿工部在另一份聲明中亦表示，所有東協成員國「一致認為報復並非選項」。同日，東協財政部長與央行總裁也在吉隆坡舉行實體會議。

東協成員國高度依賴美國作為主要出口市場，此前美國總統川普政府對多個東協國家課徵了嚴厲關稅。其中，製造業重鎮越南輸往美國的商品被課徵高達 46% 的關稅；為西方大型品牌代工大量成衣的鄰國柬埔寨，也被課以 49% 的重稅。

其他遭受高額關稅衝擊的東協成員國還包括寮國（48%）、緬甸（44%）、泰國（36%）及印尼（32%）。作為東南亞第三大經濟體的馬來西亞，與汶萊同樣面臨 24% 的關稅。菲律賓與新加坡則分別被課徵 17% 和 10% 的關稅。

在引發全球市場混亂後，川普9日宣布將暫停實施這些關稅 90 天。對此，馬來西亞貿工部長東姑賽夫魯稍早在社群平台領英（LinkedIn）上寫道：「談到川普的關稅，除了不確定性之外，沒有什麼是確定的！」這番話也反映了區域內對於美國貿易政策未來走向的普遍疑慮。

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