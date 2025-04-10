聽黃仁勳開講！COMPUTEX主題演講邀重量級5大咖 今起受理報名

COMPUTEX 2025將於今年5月20日至23日在台北舉行，COMPUTEX Keynote主題演講將邀請輝達執行長黃仁勳等5位講者。（資料照，路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX 2025將於今年5月20日至23日在台北舉行，受到全球關注的COMPUTEX Keynote主題演講也敲定19日搶先登場，邀請輝達執行長黃仁勳、高通（Qualcomm）執行長Cristiano Amon、鴻海集團董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行、恩智浦（NXP）執行副總裁Jens Hinrichsen等5位講者，分享最新技術突破與產業趨勢。主辦單位之一的外貿協會表示，COMPUTEX Keynote現已開放報名，歡迎全球業者立即上網登記。

去年的COMPUTEX讓9位重量級講者在台北齊聚一堂，今年COMPUTEX Keynote再邀來5位重量級講者，包含輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將聚焦AI 與加速運算技術的最新進展與突。

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高通總裁暨執行長Cristiano Amon將分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，持續將高通事業版圖拓展至汽車、運算、擴增實境等產業；鴻海科技集團董事長劉揚偉將分享，推動集團轉型的三大智慧平台（智慧製造、智慧電動車、智慧城市）願景，以及機器人在未來工廠中所扮演的角色。

另外，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色，以及聯發科技如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來；恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen將深入探索 AI 的這一重要轉變—從雲端 AI 到邊緣分散式智慧的真正自主未來。

貿協表示，今年 COMPUTEX Forum 將於 5 月 21 日在 南港展覽館 2 館 7 樓盛大登場，聚焦 AI 應用領域的最新發展，內容豐富精彩可期。

COMPUTEX Forum以前瞻多元的觀點，引領全球產業深入了解 AI 生態系的關鍵趨勢，4月16日起誠摯歡迎各界業者踴躍購票參與。

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