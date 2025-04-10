川普暫停對等關稅90天 彰化水五金火速出貨

彰化縣是台灣水五金產業的重鎮，產品主要銷往歐美市場，北美占7成。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國時間9日一早，美國總統川普突然改變政策，宣布對於多個國家的對等關稅暫緩90天實施，不只讓美股飆漲、台股翻紅，也讓彰化不少傳產業者如釋重負，尤其是高度仰賴北美市場的水五金業者，簡直像中了樂透一樣開心，原本卡住不能出貨、甚至被取消的訂單獲得解套，今天不少業者開始忙著出貨。

「這真的算是大利多！」彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，這波原本要課高達32%關稅，對業者來說簡直是災難，很多訂單都被卡住暫停出貨，現在雖然只是暫緩90天，大家都趁這段時間趕緊把手上的貨出一出，因為沒人知道川普下一步又會怎麼走。

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張家烈指出，目前確認的關稅大約是10%，還不至於讓業者虧損，但是不是從原本的4%再額外加到14%，還要再釐清。不過，就算是10%，比起中國的125%，台灣優勢還是很大。他認為可能會出現轉單效應，也就是原本發給中國的訂單，現在轉來台灣，對業者來說是個機會。

另有業者坦言，對等關稅暫緩實施讓他們喘口氣，今天訂單開始陸續出貨，希望90天內就有明確政策。

彰化是台灣傳統產業的重鎮，鹿港、和美一帶的「頂番婆」水五金聚落，被稱為「水龍頭的故鄉」，聚集了約400家工廠、1萬8000名員工，年產值高達600億元，其中7成外銷美國。這波關稅風波一開始傳出課32%，水五金業界真的是叫苦連天，有人接到美國客戶通知暫停出貨，有的甚至直接被取消訂單，大家都憂心忡忡。

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