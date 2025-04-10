中國3月CPI、PPI續跌 通縮壓力將因川普關稅戰加劇

中國3月CPI和生產者物價指數繼續下跌，顯示通縮陰霾揮之不去。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國3月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）繼續下跌，顯示通縮陰霾揮之不去，美中貿易戰將使中國面臨更大的通縮壓力，華爾街多家金融機構已調降中國今年經濟成長預估。

中國國家統計局表示，3月CPI年減0.1%，雖較2月的降幅0.7%縮小，但整體消費依舊低迷；3月PPI年減2.5%，較2月的降幅2.2%擴大，亦為連續第30個月下降。

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隨著美中貿易戰進一步升級，中國通膨的壓力遽增，北京當局今年已公布計畫提高財政刺激措施，並將提振國內消費列為優先要務。

《彭博》經濟學家朱懌表示，中國3月物價報告凸顯經濟存在通縮壓力，在美國升高貿易戰的情況下，未來將面臨更大壓力。中國全國人民大會3月公布的刺激措施應該有所幫助，但效果不明顯，CPI僅年減0.1%，主要是因為低基期，而非強勁需求所致。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟部門主管伊凡斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）則說，中國3月持續存在通縮壓力，未來幾季的通縮壓力幾乎確定會加深，因中國企業更難出口產能過剩的產品。

美國總統川普9日宣布，對中國所有進口商品徵收的關稅由104%上調至125%。《彭博經濟研究預估，此舉可能導致中國GDP下降3個百分點。中國官方設定今年GDP成長率約5%，與去年相同。

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