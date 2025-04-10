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提前拉貨潮！3月出口495.7億美元 創史上新高

2025/04/10 16:29

今年3月出口495.7億美元 創史上新高。示意圖。（路透）今年3月出口495.7億美元 創史上新高。示意圖。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高，月增20%、年增18.6%，連續17個月成長；累計第1季出口1295.8億美元、創歷年單季新高，年增17.5%。財政部統計處長蔡美娜表示，3月出口大爆發，除AI等應用需求強勁外，主因美國關稅措施帶動提前拉貨潮，但4月提前拉貨潮應會減弱，若未考慮關稅政策，預估4月出口374億至393億美元、年增0%至5%。

3月進口則是426.2億美元、同為歷年單月新高，月增22.6%、年增28.8%；累計1至3月進口1060.2億美元、創歷年同季新高，年增16.3%。出、進口相抵，3月出超69.5億美元，年減17.5億美元；累計1至3月出超235.7億美元，年增44.6億美元。

財政部表示，受惠於AI等新興應用強勁需求驅動，加上客戶端預應美國關稅措施而持續提前拉貨，推升3月出口至495.7億美元，創歷年單月新高，遠優於預期；而隨AI供應鏈的國際協作模式以及半導體設備購置攀高，3月進口首度突破400億美元、達426.2億美元。

主要貨品中，3月出口普遍上揚，其中資通與視聽產品、電子零組件受高效能運算、AI 等應用需求帶動，出口各年增 34%、19.3%，光學及精密儀器因半導檢量測設備、鏡頭等出貨增加，成長22.4%，礦產品亦增16.8%。累計1至3月，以資通與視聽產品出口年增 42.3%居最大引擎，電子零組件增15.3%，塑橡膠及其製品、紡織品、化學品受市場產能過剩、競爭加劇影響，各年減4.8%、2.8%、1.7%。

5大市場方面，3月對美國、東協出口規模同步改寫新高紀錄，分別年增39.9%、15.8%，對中國與香港增12.6%，對歐洲持平，對日本則減4%；累計第1季對美國、東協、中港、日本出口均成長，其中對美國、東協各增33.9%、18%，占總出口比重25.5%、20.3%，分別創近26年及歷年同期高點。

展望未來，財政部表示，AI技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，加上國內半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能競爭優勢，均可望維繫我國出口動能；但美國廣泛性實施關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，增添全球經濟下行風險，有待密切關注後續發展。

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