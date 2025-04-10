防中國洗產地列關稅談判重點 郭智輝：違規業者裁罰從嚴

經濟部長郭智輝強調，防範中國產品洗產地是與美國關稅談判的重點之一。（示意圖，彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普突宣布對各國對等關稅進入90天豁免談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅125%，美中貿易戰升級，中國下一步可能透過洗產地應對。對此，經濟部長郭智輝強調，防範中國洗產地是與美國關稅談判的重點之一，台灣如果幫中國洗產地會影響美國對台灣的判斷，經濟部態度是「違規裁罰從嚴」，還會建立違規業者名單。

民進黨籍立委賴瑞隆關切，中國遭美國課徵高額關稅，中國商品恐透過「洗產地」轉傾銷，呼籲經濟部應加強防範中國透過免運傾銷，並加速案件的反傾銷調查。

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郭智輝強調，防範洗產地是美國關稅談判的重點之一，洗產地部分首先會加強對中國貨品的監測，不管是回銷台灣還是轉單輸美，再來是加強對業者的宣導，讓業者清楚知道幫中國洗產地會影響美國對我國的判斷，第三是建立違規業者的名單，第四是「一旦違規，裁罰從嚴」，最後是運用反傾銷措施，防止以台灣作為轉運點來洗產地。

賴瑞隆也表示，過去台灣經歷過數次震盪，台灣整體經濟仍持續往上走，台灣接下來要如何繼續在重大挑戰中展現韌性，或是調整體質？

郭智輝分析，所有競爭要件都回到起始點，在這樣的立足點上，當台灣與其他競爭國擺在同一條競爭線上，也就是所有國家對美國出口稅率回到10%時，台灣的競爭力非常強，再者是台灣科技與其他商品與美國具備高度互補性。

郭智輝表示，經濟部會動態調整所有政策措施，府院今天下午啟動訪談機制，與各地產業、商業團體討論，傾聽產業意見，檢視在情勢轉變下政府是否還有需要再加強措施或是有否疏忽。

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