名師解盤》容逸燊：融資維持率降至史上最低 注意反彈走勢

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

指數經過連續多天下跌後，今天強力報復反彈1608點，創史上最大漲幅，史上最大跌幅和漲幅都出現在這週，主要是昨天晚上川普宣布，全球關稅豁免90天談判期，除了中國之外，其他都能進入協商，昨晚美股標普大漲9.5%，費半更是狂漲18.7%，今天許多權值股開盤都是漲停鎖死到收盤，台積電、鴻海、聯發科和廣達都是直接鎖死，指數也大漲9%以上，短線進入反轉後，融資維持率也降到118%史上最低，甚至比金融海嘯還要低，後續可以注意反彈走勢。

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但關稅殺傷力已經造成，包含許多大戶在下跌過程中，資產也減損，券商也受牽連，進入到20000點以上壓力相對沉重，2330台積電在月線以上壓力，同樣是相對沉重的，台積電今天公布3月營收2800多億，符合預期，跟原本第一季預期的營收沒有差太多，但未來還要面臨，經過白手套出貨給華為，將要接受調查，目前傳出可能罰款10億美元狀況。另外是和英特爾合資，到底會不會進行，這都要在法說會當中給答案。下半年半導體景氣預估，台積電應該也會說明，目前台積電短線在800元下方止穩，但反彈月線之上的壓力仍頗為沉重，指數同樣在20000點之上，建議先去減碼。

經歷過這週關稅下跌，指數要一次V轉難度較大，建議選擇產業毛利率較高的個股，比較不會受到關稅影響，或者是內需產業，也不會受出口關稅，另外是主要客戶美系以外地區，譬如中國、歐洲等，受衝擊相對小，但全球關稅實際開徵下去，勢必會對全球經濟造成衝擊，所以反彈過後，建議持盈保泰，先保留部分現金，第2季股市看起來篇震盪，短時間要回到今年高點非常困難，等待未來低接機會進場，債券仍是有避險作用，還是要預防如果演變成金融風暴時，避險商品也可能被拿出變現，昨天有稍微看到這樣狀況，債券馬上就止穩了，持有現金部位可以再多一些。

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