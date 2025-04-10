中鋼3月營收年減10.84％ 客戶擬於90天建庫存迎急單

中鋼3月營收292.96億元、年減10.84%。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告3月合併營收292.96億元、年減10.84%。累計第1季營收831.7億元，年減幅度11.29%；中鋼解釋，主要是盤價與銷量都較去年同期減少影響，不過，短期來看，今年以來營收呈現月月增加趨勢。

中鋼指出，去年第1季盤價較高，是在第2季後開始下修，直到今年第2季又恢復漲勢，因此價格來看，今年較去年同期低。

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中鋼業務部門原對4月接單持樂觀看法，因客戶需求回升，但遭遇到川普關稅重擊全球經濟，部分客戶可能會呈現觀望，例如下游的手工具等。

不過，川普最新政策又急轉彎，90天內課徵10%關稅，中鋼認為，短期內會有部分客戶要盡快下單、建立庫存，預計會有一波急單。

中鋼今年產銷策略調整，以內銷為主，獲利可相對外銷穩健，未來關鍵因素，仍要觀望美中關稅戰升溫衝擊，中國粗鋼產量是否減產等。

中鋼表示，雖擔憂中國產能外溢，但越南、印度等各國對中國都以反傾銷制裁，台灣對中國進口的熱軋鋼材同樣提出反傾銷，由財政部審查中，預料從區域經濟走回本國經濟，自產自用之下，中國遲早都要減產面對。

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