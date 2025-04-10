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中國子公司遭員工非法侵吞 大眾控提列損失1億元

2025/04/10 16:07

大眾控今天在證交所召開重大訊息說明記者會，說明公司資金遭員工侵吞，提列損失1億元。（證交所提供）大眾控今天在證交所召開重大訊息說明記者會，說明公司資金遭員工侵吞，提列損失1億元。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）今天在證交所召開重大訊息說明記者會，補充說明公司3月14日於中國轉投資蘇州子公司發現財務部1名員工涉嫌利用職務之便，偽造文書並非法侵占公司資金，因此，去年度的合併財務報表提列損失金額約1億元，佔該年度總資產比例0.7%，影響稅後每股盈餘（EPS）約為0.4元。

大眾控表示，目前中國子公司內部已啟動全面調查與帳目核查程序，並於發現異常後委任當地律師向公安機關報案，本案已進入司法偵查階段，子公司已辦理銀行帳戶臨櫃止付，相關損失也將循法律途徑追回，後續將再深化子公司內部控制機制。

大眾控強調，公司對於任何違反職業操守、損害公司利益的行為秉持「零容忍」態度，後續將嚴格配合司法機關調查，堅決維護公司及股東合法權益。由於該子公司以出租為單一業務，非本集團主要營運個體，對集團財務、業務無重大影響，未來會持續強化資金管理的職能分工與印鑑管理制度，並定期稽核落實情形。

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