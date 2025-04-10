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中台資源啟動庫藏股計畫 買回2000張

2025/04/10 15:54

中台資源啟動庫藏股計畫，買回2000張。（資料照）中台資源啟動庫藏股計畫，買回2000張。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中台資源（6923）今（10）日公告，強調長期深耕本土，核心業務聚焦於國內事業廢棄物處理，受國際關稅影響有限，董事會決議正式啟動庫藏股計畫，買回價格區間訂為每股50元-115.5元，預計買回2000張。

中台資源自2001年成立以來，秉持「利用厚生」的經營理念，持續投入資源循環及再生利用技術的研發與應用，發展原料化、材料化、能源化的整合型循環經濟解決方案，成為產業界綠色供應鏈的關鍵夥伴。主要營運項目涵蓋含汞廢棄物處理、廢印刷電路板（PCB）金屬資源回收、熱裂解提取金銀銅鈀等貴金屬，以及廢棄物焚化發電等熱能回收系統，積極配合政府推動循環經濟及再生能源政策。

中台指出，台灣每年產生超過2000萬公噸的事業廢棄物，去化管道有限，各地尚有大量廢棄物待清除，市場需求長期處於供不應求狀態。去年營收與獲利同步創下歷史新高，今年3月董事會決議配發現金股利與資本公積返還合計每股4元，創下歷年配息新高。

面對當前股市波動，中台資源決議首次實施庫藏股計畫，買回股份總數上限為2000張，買回總金額上限為2.31億元，買回期間自4月11日起至6月10日止，買回價格區間訂為每股50元-115.5元。

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