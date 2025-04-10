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亞泥第1季合併營收達165.95億元 年增0.6％

2025/04/10 15:48

亞泥（1102）今天公告３月合併營收達65.33億元，年增1.9%，更較2月大幅成長 56.1%；累計第一季合併營收達165.95億元，年增0.6%，轉為正成長。 （亞泥提供）亞泥（1102）今天公告３月合併營收達65.33億元，年增1.9%，更較2月大幅成長 56.1%；累計第一季合併營收達165.95億元，年增0.6%，轉為正成長。 （亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今天公告３月合併營收達65.33億元，年增1.9%，更較2月大幅成長 56.1%；累計第1季合併營收達165.95億元，年增0.6%，轉為正成長。

亞泥表示，台灣市場方面，亞泥穩健拓展本業之餘，多角化發展的實質效益也十分顯著，亞東預拌混凝土銷售穩步提升，德勤亞投的投資效益挹注營收表現。

3月台灣控股營收較上月明顯成長，顯見本業基礎穩固，搭配多元事業發揮綜效，有效推動整體營運動能和獲利結構穩定。

中國市場部分，３月水泥價格走揚、銷量同步擴張，實現價量雙成長，反映市場需求逐步回溫，也證明公司營運策略奏效，成功掌握區域復甦契機。

面對國際經濟波動與產業循環，亞泥仍會堅守本業核心，穩紮穩打，同時加速推動低碳轉型、聚焦投資具潛力與前瞻性的事業體，展現跨域經營能力。

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