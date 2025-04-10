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關稅反制來了！中國店家怒對美籍顧客「加收104％服務費」

2025/04/10 16:23

美國對中國的關稅提高至125%，中國有間娛樂場所業者宣稱要對美籍顧客加收104%服務費。（擷取自X）美國對中國的關稅提高至125%，中國有間娛樂場所業者宣稱要對美籍顧客加收104%服務費。（擷取自X）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普推出對等關稅，引發中國反制，隨後川普又將中國商品的關稅從104%加至125%。對此，中國民間內部也出現不滿情緒，甚至有店家揚言要對美籍顧客加收104%服務費。

美中關稅戰開打，繼中國反擊美國後，美國也加碼，目前對中國的關稅已經從104%增加到125%。中國政府部門到媒體一致堅持反制到底，也帶起民間一股反美聲浪。

對此，中國有間娛樂場所業者就在市內顯示器上發表告示：「本店即日起對美國籍顧客加收104%服務費，如有不解，請諮詢美國大使館」。告示下方還貼心地附上英文翻譯。

不過，根據影片後續可見，拍攝影片當時現場不僅沒有美國籍客人，也沒有中國籍或任何國家的客人在場。

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