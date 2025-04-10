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離岸風電工程入帳 森崴3月營收12.13億、年增55％

2025/04/10 15:59

離岸風電工程入帳，森崴3月營收12.13億元、年增55%。（資料照）離岸風電工程入帳，森崴3月營收12.13億元、年增55%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台電二期離岸風電工程施作認列收入所致，森崴能源（6806）公告3月營收12.13億元、年增55.32%，累計今年第1季營收達56.94億元、年增高達144.24%。

針對美國總統川普的對等關稅新政，森崴能源說明，森崴屬於能源生產暨服務的內需產業，在商業模式上並無直接出口銷售至美國，故美國課徵進口關稅情事，對公司並無影響。

森崴表示，此次關稅政策引發全球股匯市震盪不安是全面性的，且股價下跌有多項因素，包括籌碼及市場信心層面等，但對於公司淨值並不會改變，投資人無需擔憂。

此外，森崴也指出，目前公司營運均在可控範圍內穩定推進，台電二期離岸風電案場工程進度按計畫執行中，未有專案受到實質影響，且設備訂單早於先期簽約時已與供應商談好價格，並無影響年度財務目標；未來在新簽供應商合約時，也會評估關稅影響，在公司利益最大化前題下，與供應商協調對等的條件，以達成雙贏局面。

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