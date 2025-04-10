北京籲攜手對抗美國關稅戰 澳洲防長吐槽不會與中國結盟

面對美國祭出的高額關稅，中國官員正敦促澳洲等貿易夥伴，攜手對抗美國的關稅戰，慘遭澳洲潑冷水。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國將美國進口商品的關稅由34%上調至84%，此舉顯然激怒了美國總統川普，川普9日宣布，對中國進口商品徵收的關稅由104%上調至125%。面對美國祭出的高額關稅，中國官員正敦促澳洲等貿易夥伴，攜手對抗美國的關稅戰，遭澳洲潑冷水。

《法新社》報導，中國駐澳洲大使肖千在《雪梨晨鋒報》發表文章，敦促澳洲等貿易夥伴，共同因應世界的變化，並稱「新形勢之下，中國準備好與澳洲攜手合作」。

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針對肖千的提議，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）立即潑冷水，他對澳洲《九號電視台》表示：「我們不會與中國結盟，這件事不會發生。我不認為我們會與中國攜手合作。」

馬勒斯指出，明確的說，「我們不希望看到美國和中國發生貿易戰，但我們聚焦於實現澳洲的貿易多元化」。

澳洲是美國在亞太地區最堅定的安全盟友之一，這個地區也正在因應中國日益增強的軍事、經濟和外交力量，但中國也是澳洲最大貿易夥伴。

針對中國想拉幫結派對抗美國的關稅措施，美國也沒在怕。《彭博》報導，美國財長貝森特9日在華府「美國銀行家協會」發表演說後指出，他預期與美國盟友達成貿易協議，為採取集體行動對付北京奠定基礎，以解決中國不平衡貿易結構。

貝森特指出：「最終我們或許能與盟友達成協議，他們是良好的軍事盟友，但並非完美的經濟盟友。然後，我們就可以集體來對付中國」。

貝森特表示，在實施對等關稅措施後，中國週邊許多國家正在尋求與美國進行貿易談判，除了日本的談判即將啟動外，越南代表團將於9日抵達華府。貝森特先前接受在《福斯商業頻道》訪問時也強調，南韓和印度正在尋求談判。

貝森特還警告歐盟不要試圖將經濟政策轉向北京，同時遠離美國，並特別提及西班牙對轉向北京策略的明顯支持，稱此舉「將是自取滅亡」。

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