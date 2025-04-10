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關稅延90天 台明將：局勢大亂情勢大好 產業將重新洗牌

2025/04/10 15:35

美國宣布對等關稅延90天，彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，「局勢大亂，情勢大好」，產業將重新洗牌。（台明將提供）美國宣布對等關稅延90天，彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，「局勢大亂，情勢大好」，產業將重新洗牌。（台明將提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普宣佈對等關稅暫緩90天實施，彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，面對川普在全球關稅議題丟出變化球，業者勢必要見招拆招，沉著應戰，因為「局勢大亂，情勢大好」，全球產業也會因此重新洗牌。

林肇睢指出，先前川普說要對台課徵32％的對等關稅，當時他就覺得滯礙難行。因為，川普突然宣布施行時間，完全不給緩衝期，有的貨物已經在海上運輸中，有的已經裝櫃，有的因為接單正在生產或打包，稅金轉嫁要由誰來負責與分擔，衝擊與影響層面都太大了，果然川普也發現這個問題，才會又緊急宣布關稅暫緩90天實施。

林肇睢表示，面對川普在關稅議題持續丟出變化球，產業界切忌見風轉舵或是投機取巧，務必要見招拆招，沉著應戰。以台明將來說，雖然外銷只佔3成，但是7成內銷部分，大多數玻璃家具，也就是結合相關產業鏈的合作訂單，這場全球關稅大戰，沒有誰可以置身事外。

對於美國宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，林肇睢分析，這90天外銷訂單很可能會增加，許多人會抱著囤貨心態來大採購。在企業永續經營前提下，他採取對策是在這段間「2倍出貨，分批付款」，也就是訂單來了就接，但因應川普無法預期的「變化球」，以分批付款來保障企業生存與經營彈性。

林肇睢強調，川普丟出對等關稅的球，勢必引發世界連鎖反應，就算局勢大亂，企業經營者只要拿出對策，沉著應戰，就能夠度過難關。因為這波關稅戰將讓產業大洗牌，能夠生存下來，就會讓產業體質更強壯。

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