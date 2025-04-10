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公部門加大對美採購2000億美元 郭智輝：台灣可望列第1波談判名單

2025/04/10 14:56

有關對等關稅談判部分，經濟部長郭智輝說，台灣可望列第1波談判名單。（資料照）有關對等關稅談判部分，經濟部長郭智輝說，台灣可望列第1波談判名單。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅進入90天豁免談判期，僅對提出報復性措施的中國加稅125%，經濟部長郭智輝今（10）日表示，台灣早期就展示協調誠意，可望在第一波談判名單中，另盤點未來政府及國營企業可加大對美國採購2000億美元，目前正在整合民間量能，可望提高談判籌碼。

立法院經濟委員會今就「因應美國關稅以維持我國農漁畜業競爭力」邀請經濟部、農業部、財政部進行專題報告。

國民黨籍立委楊瓊瓔詢問，美國總統川普宣布對等關稅進入90天豁免談判期，有何用意？郭智輝答詢，這是美方談判手段，先是拋出高的，隨後有70多個國家表達意願跟美國談判，美國僅對提出反制裁的中國加稅。

何時會開啟談判？郭智輝表示，我國狀況相對簡單，台美互動良好，且台美科技是充分互補，台灣在很早期就表達談判誠意，應會是在第一波談判名單，第二波又要怎麼談，都有進行情境分析與推演。

至於總統賴清德投書外媒稱台灣要擴大對美採購，郭智輝表示，經濟部會朝此方向前進；農業部長陳駿季表示，農業部有非常多的品項與美國高度互補，因此會針對互補性農產品擴大採購。

楊瓊瓔續問，對美採購方向項目確認後，預估採購金額規模多大？郭智輝表示，政府部門與國營事業部分盤點未來10年會有2000億美元採購額，由於這還尚未納入民間採購能量，目前正在整合中，更可能提高談判的籌碼。

除對美天然氣擴大採購至3成外，還有其他能源項目可向美採購嗎？郭智輝表示，天然氣採購方向大致如此，科技類型能源也能向美採購，民間智庫都有提出新能源，發電機也能向美國購買，會將這些資料整合後，提供給談判團隊。

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