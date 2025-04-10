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誰說動川普讓關稅180度大轉彎 ？外媒揭曉背後秘辛

2025/04/10 15:09

美國總統川普（左）9日宣布暫緩關稅，美國財政部長貝森特（中）被外媒點名是關鍵人物。（法新社）美國總統川普（左）9日宣布暫緩關稅，美國財政部長貝森特（中）被外媒點名是關鍵人物。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）政策大轉彎，週三（9日）宣布除了中國之外，暫停對部分國家課徵對等關稅90天，外媒指出，此次轉變的關鍵之一，是川普決定賦予財政部長貝森特（Scott Bessent）在貿易顧問團隊中更多權力，而另一個促使川普讓步的因素，是目前已有許多國家正在展開談判，與此同時，川普也受到股市變化與眾多商界領袖集體表示擔憂的影響。

《華爾街日報》週四（9日）報導，在對等關稅生效幾個小時後，川普在社群媒體平台宣布，暫緩實施關稅90天，而在川普貼文發布後不久，美股應聲上漲，貝森特在白宮對記者稱，暫緩部分關稅的決定，是他與川普於上週日（6日）會面時討論的，「我和他進行了一場長談」。貝森特並說：「這一直是川普的策略。」

報導指出，這次關稅政策轉向的關鍵之一，就是川普決定賦予貝森特在貿易顧問團隊中更多權力。據知情人士透露，這與上週日的會談有關。貝森特在上週日飛往佛州，隨後被授權可對外發表關於協議的評論。這讓川普身邊許多人士感到欣慰，據知情人士說法，川普和貝森特2人在當天搭乘空軍一號返回華府途中，貝森特便鼓勵川普把重心轉向談判。

另外據1名與川普交談過的人士表示，促使川普更願意在關稅問題上讓步的另一個因素是，許多國家正在與川普政府進行談判。

股市變化與商界領袖集體表達關切，也影響了川普。知情人士透露，在最近幾天，企業高層與遊說人士接連致電白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。1名白宮助手表示，作為白宮幕僚長，接替總統接聽來電是其標準職責。企業領袖傳達給總統及其高層顧問的訊息十分明確：他們需要為該政策找到轉圜之道。

報導也透露，銀行業高層近來轉向共和黨國會議員，試圖藉由他們對川普施壓。知情人士透露，他們傳遞的訊息是：川普的政策會拖垮經濟。川普最近也處於傾聽模式，川普這幾天頻頻詢問朋友與顧問對市場的看法，並表示自己密切關注市場動態。

報導指出，貝森特與其他白宮官員將川普的舉動視為談判策略的一環，認為川普採取了最大化姿態，是為了迫使全球各國坐到談判桌前。

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