三集瑞3月營收2.18億元，創歷年同期新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠AI、伺服器以及車用零組件穩定出貨，帶動營收續攀升，被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告今年3月營收2.18億元、年增13.06%，創下歷年同期新高表現，累計1-3月營收6.1億元、年增加15.63%，第一季AI、伺服器、車用營收占比達35.97%，優於公司預期。

三集瑞指出，穩定拓展模壓電感產品線，挹注3月營收向上走揚，各型模壓電感接單量持續增加，隨著持續擴充產能，經濟規模同步擴大，其中是AI PC與筆電應用的Mini Molding與高密度模壓電感需求陸續放大下，有效支撐中長期營運表現。

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此外，傳統伺服器用的組裝式TLVR電感已順利量產出貨，模壓式TLVR電感也已送樣多家客戶驗證中，為未來營收注入新動能；車用市場方面，Audio功放及USB模壓電感用量穩健攀升，而伺服器UPS用的大功率組裝電感也持續放量出貨，穩定挹注三集瑞營收基礎，並展現在高階應用領域的產品實力與市場潛力。

美國近期對進口商品施加對等關稅政策，現階段雖已對中國以外其他國家暫緩執行，然三集瑞仍將審慎因應，由於AI發展係由美系市場主導，政策反覆的不確定性將對AI產業產生多方面的影響，尤其關鍵之AI組件與其供應鏈，如加速卡、數據中心基礎設施等，預期將使供應鏈複雜化，並導致AI世代推進普及成本上升，三集瑞已與客戶維持緊密聯繫，保持高度彈性應對措施。

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