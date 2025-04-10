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台塑四寶首季台塑化最賺、台化虧損縮減

2025/04/10 14:36

台塑四寶首季台塑化最賺、台化虧損縮減。（資料照）台塑四寶首季台塑化最賺、台化虧損縮減。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股復活大漲超過1600點，一口氣收復萬九大關，而台塑四寶今日也同步以漲停板作收，台塑四寶今日公告3月營收與首季自結獲利，台塑化（6505）最賺、台化（1326）則較去年第4季虧損大幅縮減。

台塑化首季自結營收1732.67億元、季增16.4%，稅後盈餘36.85億元、每股稅後盈餘（EPS）0.39元。台塑化表示，煉油廠今年第1季原油平均煉製量達4137萬5千桶，比上季增加605萬8千桶；全產品銷售量4463萬4千桶，比上季增加608萬2千桶，再加上首季杜拜原油均價比上季每桶上漲3.3美元，全產品均價每桶比上季增加2.1美元，因此獲利上揚。

南亞首季營收65.6元、季減3.8%，不過首季稅後盈餘4.5億元、EPS為0.06元，略優於去年第4季。南亞指出，雖然營收因春節連假影響而減少，且匯兌損益較上季不利，但受益於AI產業擴張、業界加速投資，以及銅價上漲推升產品售價，使電路板、銅箔基板等電子材料產品利益增加；聚酯產品則在美國客戶提高國內採購比重、南卡廠積極爭取訂單之下，營運成果優於上季。

至於台塑首季營收472億元、季減6.2％，稅後盈餘0.5億元、EPS為0.01元。台塑分析，第1季適逢農曆春節，產銷量減少，但因原油及原料乙、丙烯價格走跌，產品利差改善，因此本業虧損縮小。

台化則表示，首季營收與去年第4季比較減少23.8億元，減少2.9％，稅後損失為4.43億元，每股稅後損失0.08元，虧損已大幅縮減。

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