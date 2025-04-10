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川普關稅暫緩90天 郭智輝：對中小企業紓困措施14日出爐

2025/04/10 14:25

川普宣布對部分國家課徵的對等關稅暫緩90天，經濟部長郭智輝說，有關中小企業紓困預算問題，政府照顧產業的態度不變，依據個別產業進行微調，正式公告預計在本月14日出爐。（資料照）川普宣布對部分國家課徵的對等關稅暫緩90天，經濟部長郭智輝說，有關中小企業紓困預算問題，政府照顧產業的態度不變，依據個別產業進行微調，正式公告預計在本月14日出爐。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普今凌晨宣布，除了中國之外，暫停對部分國家課徵對等關稅90天。經濟部長郭智輝今（10日）表示，會重新盤點各種策略，有關中小企業紓困預算問題，政府照顧產業的態度不變，依據個別產業進行微調，正式公告預計在本月14日出爐。

美國9日起開始實施對等關稅，然而川普今天凌晨已授權暫停實施90天，並僅實施10%的基本關稅，對中國關稅則加碼至125%。

立法院經濟委員會今邀請郭智輝報告「因應美國關稅政策」專題報告，郭智輝會前受訪表示，現在對等關稅延長90天，會重新盤點一下各種策略。

談及中小企業紓困預算卡關，郭智輝表示，政府照顧產業的態度不變，而政府紓困要解決中小企業的問題依然不變，至於內容調整會根據各產業廠商的需求不同，稍微進行一些微調，本月14日正式公告。

郭智輝在口頭報告中表示，川普宣布前述對等關稅措施暫緩實施90天，暫停期間對所有國家課徵稅率為10%，中國則課徵125％。目前半導體、藥品、銅及木材則尚未公布關稅稅率，故不在這次的課稅範圍內，即便暫緩對等關稅實施，政府仍應做好完全準備。

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