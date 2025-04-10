台積電3月與Q1營收年增逾4成 雙雙創同期新高

台積電3月與Q1營收年增逾四成，雙雙創同期新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今（10）日公布2025年3月營收為新台幣2859.57億元，月增10%、年增46.5%，創同期歷史新高；累計第一季營收約為新台幣8392.54億元，符合財測預估，季減3.36%、年增41.6%，創同期新高。

台積電雖因1月21日地震導致生產中有些晶圓破損，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元，但實際營收仍表現亮眼，高於原預估第一季營收約達近250億美元的低標，以匯率為1美元兌32.8元新台幣為假設基準，達255.87億美元，仍介於財測營收約250億至258億美元之間。

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台積電年前法說會預估，第一季雖手機淡季，但受惠AI晶片需求強勁抵銷部分影響，營收約250億至258億美元之間，以中間值計，將季減約5.5%，以匯率為1美元兌32.8元新台幣為假設基準，台積電第一季新台幣營收約為8200億至8462億元之間，毛利率將介於57%至59%，營業利益率則在46.5%至48.5%之間。

台積電並預期2025年半導體產值可望成長10%，在AI需求強勁帶動下，台積電將顯著成長，表現仍將優於半導體業水準，估計全年美元營收將年成長逾2成，成長幅度估約為24%至26%。

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