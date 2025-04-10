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WTO秘書長：美中關稅戰恐致兩國貿易銳減8成 損害全球經濟

2025/04/10 14:27

WTO示警，若中美貿易衝突繼續升級，將導致全球實際GDP長期下降近7%。（法新社）WTO示警，若中美貿易衝突繼續升級，將導致全球實際GDP長期下降近7%。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）近日示警，若美中貿易戰持續升級，兩國間的商品貿易額可能會減少高達80%。這場貿易衝突的加劇不僅會影響兩國經濟，也可能對全球經濟帶來深遠影響。

WTO秘書長伊衛拉近日示警，若美中貿易戰持續升級，兩國間的商品貿易額可能會減少高達80%。（彭博）WTO秘書長伊衛拉近日示警，若美中貿易戰持續升級，兩國間的商品貿易額可能會減少高達80%。（彭博）

根據外媒報導，美國與中國的貿易爭端在川普（Donald Trump）宣布暫緩對大多數國家徵收新關稅後，進入新階段。川普決定在北京對美國商品徵收84%報復性關稅生效前的幾個小時，推遲對其他國家的關稅措施。這一決定引發了全球市場的劇烈反彈，亞洲股市及美國股市在消息發布後大幅上漲。

WTO示警，若這場貿易衝突繼續升級，全球經濟可能會被劃分為兩大區塊，並導致全球實際GDP長期下降近7%。WTO還指出，兩國的貿易額若繼續下降，全球貿易將遭受嚴重影響，全球經濟前景將進一步惡化。

同時，中國政府表示，儘管高關稅會帶來經濟衝擊，北京依然堅決反對屈服於美國的貿易壓力。中國官媒發表社論指出，儘管中國的出口導向產業將遭遇衝擊，且製造業投資和消費者信心可能會下滑，影響經濟增長，但中國認為，不向美國讓步是維護國家利益的正確選擇。

除了美中貿易爭端外，全球其他經濟體也在積極應對這場貿易風暴。歐盟已計劃從下週起對美國商品徵收約230億美元的報復性關稅。日本則強烈要求美方重新審視鋼鋁關稅及汽車關稅問題。中國也在加強與其他國家的貿易合作，但與澳洲的合作嘗試遭到拒絕。澳洲國防部長明確表示，澳洲將不會與中國結盟，並強調澳洲的重點是實現貿易多元化。

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