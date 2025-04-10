晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

無懼125％關稅？中國央企進場護盤 批美致命錯誤

2025/04/10 14:46

川普對中國徵收的關稅提高至125%。（資料照，法新社）川普對中國徵收的關稅提高至125%。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在9日宣布暫緩實施對等關稅90天，並將中國的稅率提高至125%。多家中國央企出面護盤，增持回購股票，中媒也還批評川普玩對等關稅的把戲不會成功，恐陷入2個致命錯誤。

美國將中國關稅提高至125%後，中媒《央視新聞》、《湖南日報》出面信心喊話，聲稱中國在外部環境嚴峻複雜的關鍵時刻，「國家隊」出手力挺資本市場，包含中國人民銀行、金融監理總局等多部門及中央匯金公司、多家上市公司相繼發聲，堅決維護資本市場平穩運作。

此外，中國三峽、中國五礦、國家電投等多家中國央企，也陸續發布增持回購股票相關公告。中國一汽、南方電網、中國節能以及中鋁集團都表示，堅定看好中國資本市場，宣布增持回購。

另一方面，中媒也不忘批評美國的對等關稅，《第一財經》刊載專文稱，川普在愚人節隔天正式宣布大幅提高關稅，顯然不願讓世界認為他的「對等關稅」是個瘋狂的主意，不過是掩人耳目的幌子，而且迄今為止，川普還沒有任何證據顯示他成功了，對等關稅存在2個致命錯誤。

第１個根本性錯誤在於其基本概念：白宮的公式認為，美國整體的貿易逆差或針對某個特定國家的雙邊貿易逆差，完全是由貿易夥伴設置的貿易壁壘或其他不公平貿易行為所致。

宏觀經濟學基本原理表明，任何國家的貿易失衡都起源於其國民儲蓄與國民投資之間的差額。許多與關稅或非關稅壁壘無關的因素，都可能改變一國的儲蓄和投資缺口，進而改變貿易逆差值。然而，依照美國政府的邏輯，此類情況下貿易逆差的擴大，竟被歸咎於外國不公平貿易行為的加劇。這邏輯在其他方面同樣站不住腳。

該關稅公式的第2個錯誤在於，它假定提高關稅只會減少美國進口，而不會顯著影響出口，卻嚴重忽略貿易夥伴可能採取反制措施；就算貿易夥伴不反制，美國出口仍將下滑，有鑑於當前美國失業率處於低位，其各類生產要素已被充分利用，在新關稅保護下，那些目前缺乏競爭力的企業，若要擴大生產，唯一途徑就是從其他具有競爭力的美國企業爭奪人力與資金資源。其必然結果是：美國進口減少的同時，出口也將同步萎縮。

文章提到，若想透過關稅解決貿易逆差問題，唯一方法是將稅率提升至荒謬的高，只是屆時美國經濟將陷入一種封閉狀態，透過同時切斷進口與出口來實現所謂的平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財