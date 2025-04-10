無懼125％關稅？中國央企進場護盤 批美致命錯誤

川普對中國徵收的關稅提高至125%。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在9日宣布暫緩實施對等關稅90天，並將中國的稅率提高至125%。多家中國央企出面護盤，增持回購股票，中媒也還批評川普玩對等關稅的把戲不會成功，恐陷入2個致命錯誤。

美國將中國關稅提高至125%後，中媒《央視新聞》、《湖南日報》出面信心喊話，聲稱中國在外部環境嚴峻複雜的關鍵時刻，「國家隊」出手力挺資本市場，包含中國人民銀行、金融監理總局等多部門及中央匯金公司、多家上市公司相繼發聲，堅決維護資本市場平穩運作。

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此外，中國三峽、中國五礦、國家電投等多家中國央企，也陸續發布增持回購股票相關公告。中國一汽、南方電網、中國節能以及中鋁集團都表示，堅定看好中國資本市場，宣布增持回購。

另一方面，中媒也不忘批評美國的對等關稅，《第一財經》刊載專文稱，川普在愚人節隔天正式宣布大幅提高關稅，顯然不願讓世界認為他的「對等關稅」是個瘋狂的主意，不過是掩人耳目的幌子，而且迄今為止，川普還沒有任何證據顯示他成功了，對等關稅存在2個致命錯誤。

第１個根本性錯誤在於其基本概念：白宮的公式認為，美國整體的貿易逆差或針對某個特定國家的雙邊貿易逆差，完全是由貿易夥伴設置的貿易壁壘或其他不公平貿易行為所致。

宏觀經濟學基本原理表明，任何國家的貿易失衡都起源於其國民儲蓄與國民投資之間的差額。許多與關稅或非關稅壁壘無關的因素，都可能改變一國的儲蓄和投資缺口，進而改變貿易逆差值。然而，依照美國政府的邏輯，此類情況下貿易逆差的擴大，竟被歸咎於外國不公平貿易行為的加劇。這邏輯在其他方面同樣站不住腳。

該關稅公式的第2個錯誤在於，它假定提高關稅只會減少美國進口，而不會顯著影響出口，卻嚴重忽略貿易夥伴可能採取反制措施；就算貿易夥伴不反制，美國出口仍將下滑，有鑑於當前美國失業率處於低位，其各類生產要素已被充分利用，在新關稅保護下，那些目前缺乏競爭力的企業，若要擴大生產，唯一途徑就是從其他具有競爭力的美國企業爭奪人力與資金資源。其必然結果是：美國進口減少的同時，出口也將同步萎縮。

文章提到，若想透過關稅解決貿易逆差問題，唯一方法是將稅率提升至荒謬的高，只是屆時美國經濟將陷入一種封閉狀態，透過同時切斷進口與出口來實現所謂的平衡。

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