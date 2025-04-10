美國對等關稅衝擊引發動盪 中研院：今年經濟成長率3.1％無望

中研院副院長彭信坤表示，現在國際局勢瞬息萬變，今年經濟成長率3.1%已不可能達成，至於下修程度還需觀望關稅戰變化。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策引發全球動盪，中研院經濟所去年底預測台灣今年經濟成長率為3.1%，不過，中研院副院長彭信坤今（10）天坦言，經濟成長率3.1%已不可能達成，至於下修程度還需觀察未來幾個月的關稅戰變化，台灣對美國及中國出口占比都超過25%，美中兩大經濟體競爭，對台灣影響很大，並提到非關稅貿易障礙是關鍵。

立法院教育及文化委員會今天邀請中研院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢，多位立委關切美國對等關稅對台灣的經濟衝擊。

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中研院副院長、中研院經濟研究所特聘研究員彭信坤備詢時表示，現在國際局勢瞬息萬變，去年預測今年經濟成長率會達到3.1%是不可能達成、一定會下修，至於會下修到什麼程度，還必須觀察幾個月。

彭信坤後續受訪時補充，經濟成長率下修程度必須觀察未來幾個月關稅戰的時間長度與廣度，因為台灣對美出口占總出口量的4分之1、對中國出口也占近30%，美中兩大經濟體的競爭，對台灣影響很大；另也還要觀察歐盟的25%關稅分三階段進行，是否如期在4月15日開始實施。

彭信坤進一步說明，台灣法定關稅其實非常低、不到2％，大部分進口產品關稅都非常低，現在關鍵是在於非關稅貿易障礙，像是進口配額、檢疫、基因食品等，以及外匯市場的人為干預，在美國的報告都有被提出並挑剔，另外像是汽車關稅17.5%、保健食品30%則有點偏高。

至於政府提出「台美貿易零關稅談起」，彭信坤認為，這是台灣表達出的誠意，而非底牌，並建議政府不要太快亮底牌，也必須積極針對每一個議題提出後續的因應方案，例如假設農產品全面開放，對農民衝擊就很大，必須想清楚要如何輔導農民。

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