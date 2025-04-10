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報稅延長至6月底！卓揆請財政部研議

2025/04/10 13:03

行政院長卓榮泰今（10）日在院會裁示，請財政部研議，比照Covid-19期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。（資料照）行政院長卓榮泰今（10）日在院會裁示，請財政部研議，比照Covid-19期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕下（5）月就是報稅季，為因應美國總統川普的高關稅政策，行政院長卓榮泰今（10）日在院會裁示，請財政部研議，比照Covid-19期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。他強調，經濟安全就是國家安全，維持與各國之間平衡穩定的經貿關係，更有助於台灣在全球產業供應鏈當中穩固的地位。

現行「稅捐稽徵法」規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，該管稅捐稽徵機關得視實際情形，公告延長其繳納期間。財政部2022年時曾決定延長綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原本該年度5月1日至5月31日，展延為5月1日至6月30日。

對於今年是否比照前例延長到6月底？行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，卓揆於行政院會已請財政部研擬，有相關結果出來就會向外界報告，預計比照Covid-19期間的狀況。

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