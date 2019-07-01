傾聽產業需求 賴清德明與台中約20廠商座談

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰今天（10日）下午前往中壢產業園區服務中心，與電子零件、電腦電子產品等供應產業業者座談，而經由經濟部產業園區管理局安排，賴清德總統也將於明天週五上午前往南屯區經濟部產業園區環境保護中心，與20多家台中市工業區廠商座談，業者透露，因應美國對等關稅政策，總統將傾聽行政院新台幣880億元出口供應鏈支持方案，是否符合產業需求。

經濟部產業園區管理局表示，行政院長卓榮泰下午起展開產業之旅，首站桃園，傾聽業者對於美國對台課徵32%對等關稅因應，而政院提出20項措施、計880億元支持出口供應鏈產業方案，賴總統將於明天11日上午，與台中市工業區廠商協進會約20家廠商座談，傾聽政策是否符合產業需求。

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台中業者透露，總統希望藉由小型座談，傾聽到場每位業者心聲，受邀的業者不多，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒預計出席，部分為賴總統在中台灣民間友人。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂表示，從美國4月3號公布第一次關稅稅率，台灣32%、中國34%、越南46%、泰國36%、柬埔寨49%，這些鄰近國家都比台灣高，就不用急著太擔憂，倒是日本24%，韓國26%，稅率都比台灣低，而日韓商品跟我們台灣競爭性很高，加上日韓談判能力也都很強，這是值得後續持續關注的。

林守堂強調，打壓中國應該是美國總統川普最終的目的，未來世界經濟體會明顯區分成紅色供應鏈及非紅供應鏈，各國都得選邊站，而短期內，政府應避免銀行雨天收傘，進而放寬融資審查資格，甚至補貼融資利率，也要協助企業避免解雇員工甚至關廠。

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