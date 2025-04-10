彭金隆：台股已回穩 尚未到熊市程度

金管會主委彭金隆表示，股市已經回穩，台股不至於產生系統性風暴。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆表示，台股從去年中到今年初跌了22%，是否代表熊市來了？美國暫緩關稅90天，台股會不會一路往上漲？彭金隆表示，今天股市已經回穩，台股尚未到熊市的程度，不會產生系統性風暴。

首先，台股是否已經步入熊市？彭金隆回應，其實，學理上對於「熊市」有一個定義，而現在還沒有到那個程度；金管會的角色，是讓市場充份反應各種訊息，台股這最近3天有跌比較多，我們持續關注市場變化。

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其次，外界也關切，剛剛進入股市的年輕投資人，已經被斷頭，須以保單、信貸來支應，金管會是否掌握相關狀況？萬一台股繼續再跌，是否釀成系統性風暴嗎？

彭金隆表示，這部分已請證券交易所去注意，根據統計，最近2天被斷頭的投資人，有7成是40至69歲族群。金管會已經啟動相關措施，要求券商提供協助，讓融資擔保品更多元，「目前來看，不會產生系統性風暴，我們盡量提供協助」。

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