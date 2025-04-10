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川普放寬除中國外關稅政策 達利歐促美中達成貿易協議

2025/04/10 12:12

避險基金橋水基金創辦人達利歐近日表示，美國應與中國達成貿易協議，並呼籲總統川普將削減財政赤字作為下一個政策重點。（路透）避險基金橋水基金創辦人達利歐近日表示，美國應與中國達成貿易協議，並呼籲總統川普將削減財政赤字作為下一個政策重點。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）近日表示，美國應與中國達成貿易協議，並呼籲總統川普（Donald Trump）將削減財政赤字作為下一個政策重點。

路透社報導，達利歐在社交平台 X 上發文指出，川普「決定從更糟糕的方式退後，並就如何處理這些貿易失衡進行談判，是一種更好的做法」，顯示他對川普近期貿易政策調整表示肯定。川普不久前宣布，將暫時降低原先針對數十個國家徵收的高額關稅，但同時進一步加強對中國的經濟施壓。

達利歐認為，美國政府的下一步應該是將國家赤字削減至國內生產總值（GDP）的 3%，以維持經濟穩定。他同時強調，透過談判解決貿易不平衡問題，是比採取更激進措施來得更妥善的方式。

自川普執政期間起，美國對中國採取關稅與限制措施以應對貿易逆差與技術爭端，雙邊關係歷經多輪磋商與對抗。

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