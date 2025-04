川普放寬除中國外關稅政策 達利歐促美中達成貿易協議

避險基金橋水基金創辦人達利歐近日表示,美國應與中國達成貿易協議,並呼籲總統川普將削減財政赤字作為下一個政策重點。(路透)

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕避險基金橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人達利歐(Ray Dalio)近日表示,美國應與中國達成貿易協議,並呼籲總統川普(Donald Trump)將削減財政赤字作為下一個政策重點。

據路透社報導,達利歐在社交平台 X 上發文指出,川普「決定從更糟糕的方式退後,並就如何處理這些貿易失衡進行談判,是一種更好的做法」,顯示他對川普近期貿易政策調整表示肯定。川普不久前宣布,將暫時降低原先針對數十個國家徵收的高額關稅,但同時進一步加強對中國的經濟施壓。

請繼續往下閱讀...

達利歐認為,美國政府的下一步應該是將國家赤字削減至國內生產總值(GDP)的 3%,以維持經濟穩定。他同時強調,透過談判解決貿易不平衡問題,是比採取更激進措施來得更妥善的方式。

自川普執政期間起,美國對中國採取關稅與限制措施以應對貿易逆差與技術爭端,雙邊關係歷經多輪磋商與對抗。

This is a great time for all involved to reconsider their approaches! There are better and worse ways of handling our problems with unsustainable debt and imbalances, and President Trump's decision to step back from a worse way and negotiate how to deal with these imbalances is…