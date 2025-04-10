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無懼川普125％關稅 中、港股開盤漲

2025/04/10 11:38

無懼川普125%關稅，中、港股今（10日）開盤漲。（示意圖，路透）無懼川普125%關稅，中、港股今（10日）開盤漲。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施新關稅90天，對中國的關稅則上調至125%，並且即刻生效。消息一出，全球股市應聲大漲，而中國A股和港股不受川普高關稅影響，今（10日）開盤同樣上漲。

綜合媒體報導，中國上證指數今以3227.84點、上漲41.03點開出，雖盤中一度走低，最低觸及3201.57點，但隨後拉高至3239.94點；深證成指今則以9757.98點、上漲218.09點開出，開盤後持續走高至9781.42；而週三（9日）開盤唯一有漲的創業板指，今一樣開高1920.64點，雖開盤不久一度跌至1904.85，但隨後又被拉回上漲至1922.12。而港股部分，恆生指數今以20810.43點、上漲545.94點開出，並一路漲到20909.45點。

截至台北時間11點26分左右，中國上證指數暫報3216.88點，漲幅0.94%；深證成指暫報9764.08點，漲幅2.13%、創業板指暫報1905.03點，漲幅2.51%，恆生指數暫報20708.86點，漲幅2.19%。

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