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北市預售屋單坪都破百萬 這一區除外

2025/04/10 11:32

北市預售屋單坪都破百萬，只有萬華區除外（資料照）北市預售屋單坪都破百萬，只有萬華區除外（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕 台北市地政局發布去年第4季市場動態，受到中央銀行第7波選擇性信用管制措施影響，不動產買方態度延續前1季仍謹慎，買氣持續減弱，交易量較前1季減少近3成，交易動能持續降溫，但價格持穩仍具支撐力。

台北市估價師公會根據最新實價登錄數據指出，北市第4季住宅買賣交易件數與總額分別較前1季減少，12個行政區都下滑，住宅價格指數增幅趨緩；其中，公寓價格指數較前1季下降，大樓與小宅則小幅上升，顯示公寓因屋齡增長、裝修成本高昂，價格發展潛力受限，市場需求轉向華廈、大樓及小宅的趨勢。

預售屋交易量，在12區中有5區增加、7區下滑。其中，南港與萬華因新案推出，交易量大幅成長，其他普遍減少，以致全市交易件數與總額都較前1季減少近3成。平均單價為每坪126.98萬元，除萬華區因新推案區位影響，單價較前1季下滑至每坪89.68萬元，其餘各區每坪都超過百萬元，以大安區每坪180.88萬元最高。

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