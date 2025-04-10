川普高對等關稅實施延後 半導體業Q2續享提早出貨樂

川普高對等關稅實施延後，半導體業第2季續享提早出貨樂（記者洪友芳攝）



〔記者洪友芳／新竹報導〕因應關稅問題，半導體業客戶紛提早拉貨，帶動業界第1季營運淡季不淡，並繳出同期新高佳績；業界預期，川普對等關稅暫緩，將使客戶續拉貨，包括台積電（2330）等半導體業，第2季可望持續成長。

川普祭出對等高關稅衝擊全球，加劇貿易戰衝突，但9日急轉彎，宣布暫緩實施對等關稅90天，期間對貿易夥伴仍全面實施10%關稅，但對中國關稅增加到125%。

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台積電將於今日盤後公布10月營收，法人預期3月營收可望繳出佳績並帶動第1季創同期新高；世界先進（5347）受惠晶圓出貨量增加，3月營收46.05億元，月增16.43%、年增約27.18%，第1季營收119.49億元，季增3%、年增24.05%。

聯詠 （3034）3月營收93.72億元，月增1.13%、年增9.29%，創近7個月以來新高；第1季營收為271.2億元，接近財測高標，季增7.35%，年增11.02%，創歷年同期次高。測試大廠京元電（2449）3月營收26.44億元，月增15.67%、年增24.27%，創1年來新高，第1季營收為73.15億元，季增0.25%，年增22.39%。

因應川普先前宣告4月將實施關稅，半導體業客戶紛提早拉貨，帶動供應鏈第1季營運紛繳出同期新高佳績；川普對等高關稅暫時喊卡，除了中國之外，皆延後90天，業界預期這將使客戶不僅未砍單還會加單，並持續拉貨，對美國出貨尤其強勁，包括台積電等半導體供應鏈，第2季可望續成長。

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